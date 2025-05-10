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Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.05.2025)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 40.04 ile Işıklar Enerji Yapı Hol. ve yüzde 23.75 ile Oba Makarnacılık olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.37 ve yüzde -11.68 ile Grainturk Holding ve Tekfen Holding hisseleri oldu.

10 Mayıs 2025 | 09:57
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.05.2025)

ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 33.02 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 30.41 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Gıda sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.21 yükselişle 9,279 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 241 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 75.98 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 46.45 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.59 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,148 ve 9,016 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,357 ve 9,434 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 45.05 seviyesinde bulunuyor.  


ALARKO HOLDİNG


GÜÇ KAYBEDİYOR
93.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 83.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 88.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 83.50-79.00
Satım aralığı: 94.00-93.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.


ARÇELİK


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
115.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 105.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 113.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 121.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 105.00-105.00
Satım aralığı: 121.00-130.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.44
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.


BORUSAN BORU SANAYİ


GÜÇ KAYBEDİYOR
372.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 323.81 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 351.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 340.00-332.50
Satım aralığı: 370.00-372.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.39
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.


COCA COLA İÇECEK


GÜÇ KAYBEDİYOR
53.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 48.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 50.35 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 48.75-48.00
Satım aralığı: 52.50-53.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.34
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.070 puan azaldı.


ÇİMSA


GÜÇ KAYBEDİYOR
47.56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 43.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 45.08 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 43.00-41.75
Satım aralığı: 47.50-47.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.74
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.037 puan azaldı.


ENERJİSA ENERJİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
56.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 51.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 56.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında. 
Alım aralığı: 51.50-50.00
Satım aralığı: 56.50-57.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.49
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.


ENKA İNŞAAT


İZLENMELİ
61.3 - 65.9 aralığında hareket eden hisse 65.05 seviyesinin altında kapanışlarda 62.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 65.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 69.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 62.00-57.50
Satım aralığı: 66.00-70.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.73
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.057 puan azaldı.


GARANTİ BANKASI


DİRENÇTE ZORLANDI
99.25-104.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 100.7 seviyesinin altında kapanışlarda 99.00 seviyesine gerileyebilir. 103.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 103.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 99.00-90.00
Satım aralığı:  103.00-115.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.28
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.063 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 133.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 149.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 135.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 135.00-132.00
Satım aralığı: 142.00-151.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.97
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 479 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 508.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 540.75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 487.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 487.50-485.00
Satım aralığı: 515.00-505.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.80Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.081 puan arttı.


PETKİM


İZLENMELİ
15.61 - 16.71 aralığında hareket eden hisse 16.37 seviyesinin altında kapanışlarda 16.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 16.10-16.00
Satım aralığı: 16.40-16.70
Endeks Ağırlığı (%): 0.75
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.


SASA POLYESTER


DÜŞÜŞTE
4.24 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.79 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.79 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 3.40-3.04
Satım aralığı: 4.04-4.04
Endeks Ağırlığı (%): 1.48
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.175 puan azaldı.


TÜRK HAVA YOLLARI


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 296.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 284.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 267.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 284.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 305.00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 267.50-257.50
Satım aralığı: 305.00-310.00
Endeks Ağırlığı (%): 7.47
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.144 puan azaldı.


TEKFEN HOLDİNG


DÜŞÜŞTE
140.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 121 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 121 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 135.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 104.00-93.50
Satım aralığı: 135.00-140.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.51
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.078 puan azaldı.


TÜRK TELEKOM


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 52.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 55.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 59.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 53.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 53.00-51.50
Satım aralığı: 56.50-57.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.96
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.037 puan arttı.


VAKIFLAR BANKASI


ALICILAR GÜÇLÜ
20.78 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 23.63 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 22.44 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21.20-20.00
Satım aralığı: 22.50-23.80
Endeks Ağırlığı (%): 0.50
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.


ZORLU ENERJİ


İZLENMELİ
3.2 - 3.33 aralığında hareket eden hisse 3.26 seviyesinin altında kapanışlarda 3.18 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 3.18-3.06
Satım aralığı: 3.32-3.52
Endeks Ağırlığı (%): 0.22
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.

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SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
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Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
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