ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 36.96 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 35.23 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Çimento, Beton sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.39 azalışla 9,102 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 231 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 79.05 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 40.52 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.91 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,234 ve 9,365 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,032 ve 8,961 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 42.32 seviyesinde bulunuyor.



ALARKO HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 75.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 68.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 81.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 72.00-69.00

Satım aralığı: 81.50-88.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



ARÇELİK



İZLENMELİ

103.9 - 112.6 aralığında hareket eden hisse 111.1 seviyesinin altında kapanışlarda 104.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 111.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 116.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 110.00-104.00

Satım aralığı: 111.00-117.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



ASELSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

150.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 137.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 144.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 149.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 137.00-133.00

Satım aralığı: 149.00-147.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.073 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 475.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 427.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 504.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 427.50-385.00

Satım aralığı: 480.00-485.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.111 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DÜŞÜŞTE

321.25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 301.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 301.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 327.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 280.00-280.00

Satım aralığı: 327.50-352.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 46.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 50.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.00-42.75

Satım aralığı: 50.00-51.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.25

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



ÇİMSA



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 44.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 44.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 49.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 42.50-37.25

Satım aralığı: 49.00-45.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

13.82-14.77 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.39 seviyesinin altında kapanışlarda 13.90 seviyesine gerileyebilir. 14.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.90-13.80

Satım aralığı: 14.80-15.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



ENKA İNŞAAT



GÜÇ KAYBEDİYOR

64.15 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 55.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 60.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 55.50-51.50

Satım aralığı: 61.00-62.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.045 puan arttı.



FORD OTOSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 84.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 75.71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 81.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 79.50-76.50

Satım aralığı: 85.00-90.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.055 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 112.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 102.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 120.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102.00-96.50

Satım aralığı: 115.00-117.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



GÜÇ KAYBEDİYOR

36.9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 33.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 34.66 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 33.00-32.50

Satım aralığı: 37.00-35.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 457.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 432.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 457.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 482.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 432.50-412.50

Satım aralığı: 482.50-487.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.087 puan azaldı.



PETKİM



İZLENMELİ

15.67 - 16.93 aralığında hareket eden hisse 16.62 seviyesinin altında kapanışlarda 16.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16.30-16.20

Satım aralığı: 16.50-16.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.027 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 127.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 122.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 118.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 122.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 125.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 118.00-113.00

Satım aralığı: 125.00-127.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 177.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 166.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 186.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 166.00-158.00

Satım aralığı: 186.00-187.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



ZORLU ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.02 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.68-2.64

Satım aralığı: 3.02-3.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.