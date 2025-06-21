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  • BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (20.06.2025)

BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (20.06.2025)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.06 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11.06 ile Altınay Savunma olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14.97 ve yüzde -14.45 ile Pegasus ve Çelebi hisseleri oldu. (Veriler, 19 Haziran Perşembe kapanışı itibarıyladır)

21 Haziran 2025 | 09:57
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (20.06.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 36.96 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 35.23 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Çimento, Beton sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.39 azalışla 9,102 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 231 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 79.05 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 40.52 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.91 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,234 ve 9,365 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,032 ve 8,961 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 42.32 seviyesinde bulunuyor.


ALARKO HOLDİNG


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 75.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 68.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 81.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 72.00-69.00
Satım aralığı: 81.50-88.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.46
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.


ARÇELİK


İZLENMELİ
103.9 - 112.6 aralığında hareket eden hisse 111.1 seviyesinin altında kapanışlarda 104.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 111.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 116.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 110.00-104.00
Satım aralığı: 111.00-117.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.43
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.


ASELSAN


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
150.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 137.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 144.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 149.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 137.00-133.00
Satım aralığı: 149.00-147.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.37
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.073 puan arttı.


BİM MAĞAZALAR


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 475.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 427.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 504.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 427.50-385.00
Satım aralığı: 480.00-485.00
Endeks Ağırlığı (%): 7.46
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.111 puan azaldı.


BORUSAN BORU SANAYİ


DÜŞÜŞTE
321.25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 301.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 301.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 327.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 280.00-280.00
Satım aralığı: 327.50-352.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.33
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.


COCA COLA İÇECEK


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 46.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 50.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 44.00-42.75
Satım aralığı: 50.00-51.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.25
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.


ÇİMSA


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 44.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 44.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 49.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 42.50-37.25
Satım aralığı: 49.00-45.25
Endeks Ağırlığı (%): 0.73
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.


DOĞAN HOLDİNG


DİRENÇTE ZORLANDI
13.82-14.77 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.39 seviyesinin altında kapanışlarda 13.90 seviyesine gerileyebilir. 14.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 13.90-13.80
Satım aralığı: 14.80-15.40
Endeks Ağırlığı (%): 0.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.


ENKA İNŞAAT


GÜÇ KAYBEDİYOR
64.15 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 55.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 60.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 55.50-51.50
Satım aralığı: 61.00-62.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.70
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.045 puan arttı.


FORD OTOSAN


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 84.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 75.71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 81.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 79.50-76.50
Satım aralığı: 85.00-90.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.99
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.055 puan arttı.


GARANTİ BANKASI


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 112.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 102.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 120.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 102.00-96.50
Satım aralığı: 115.00-117.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.56
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.


MAVİ GİYİM


GÜÇ KAYBEDİYOR
36.9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 33.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 34.66 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 33.00-32.50
Satım aralığı: 37.00-35.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.76
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 457.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 432.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 457.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 482.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 432.50-412.50
Satım aralığı: 482.50-487.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.59
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.087 puan azaldı.


PETKİM


İZLENMELİ
15.67 - 16.93 aralığında hareket eden hisse 16.62 seviyesinin altında kapanışlarda 16.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16.30-16.20
Satım aralığı: 16.50-16.60
Endeks Ağırlığı (%): 0.74
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.027 puan arttı.


TEKFEN HOLDİNG


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 127.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 122.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 118.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 122.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 125.00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 118.00-113.00
Satım aralığı: 125.00-127.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.35
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.


TOFAŞ OTO. FAB.


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 177.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 166.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 186.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 166.00-158.00
Satım aralığı: 186.00-187.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.81
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.


ZORLU ENERJİ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.02 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.68-2.64
Satım aralığı: 3.02-3.20
Endeks Ağırlığı (%): 0.19
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.

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İLERİ
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Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
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