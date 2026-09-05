Gıda işletmelerinde denetim bilançosu: Ceza 186,5 milyar TL'yi buldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik toplam 100 binden fazla denetim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyar TL idari para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"Güvenilir gıdaya erişim için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz.

📊 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdik.

⚠️ Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;

📈 186,5 milyon TL idari para cezası uygularken,

⚖️ 49 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.

🤝 İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."