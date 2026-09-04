TÜİK açıkladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,29 yükseldi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin aylık bazda değişim oranları

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2 artış kaydetti.

Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,29, enerjide yüzde 5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, hizmette yüzde 2,91 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ağustosta aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle: