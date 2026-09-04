ARA
DOLAR
48,38
0,22%
DOLAR
EURO
56,12
-0,25%
EURO
ALTIN
6784,87
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK açıkladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta artış gösterdi

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,29 yükseldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK açıkladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,29 yükseldi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin aylık bazda değişim oranları

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2 artış kaydetti.

Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,29, enerjide yüzde 5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, hizmette yüzde 2,91 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ağustosta aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,29
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2
Enerji5,46
Gıda ve alkolsüz içecekler1,48
Enerji ve gıda dışı mallar1,29
Hizmet2,91
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL