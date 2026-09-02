Bakırcı GYO halka arz gelirini nerede kullanacak?

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Borsa İstanbul'da "BKRGY" koduyla işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninin ardından AA muhabirine, şirketin faaliyetleri, finansal yapısı ve halka arz sonrası büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şirketin 1981'den bu yana gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Sağlam, kira geliri sağlayan gayrimenkullerinin yanı sıra İstanbul'un farklı noktalarında devam eden projelerinin bulunduğunu söyledi.

Sağlam, birer lojistik ve ticaret merkezinin yanı sıra Topkapı'da iki konut projesini sürdürdüklerini aktararak, "Bakırcı GYO, öz sermayesi güçlü bir şirket. Projelerimiz devam ediyor ve herhangi bir finansal borcumuz bulunmuyor. Halka açılmamızdaki temel motivasyon, yaklaşık 45 yıllık bilgi birikimimizi ve tecrübemizi nesilden nesile aktarılabilecek kurumsal bir yapıya kavuşturmak." dedi.

Türkiye'de aile şirketlerinin birçoğunun üçüncü ve dördüncü kuşaklara aktarılamadığını kaydeden Sağlam, bunun önüne geçmek amacıyla kurumsallaşmayı ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

"502 bin 108 yeni yatırımcıyla yolumuza devam edeceğiz"

Halka arz kapsamında 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilen talep toplama sürecinde güçlü bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Sağlam, "Bugün itibarıyla 502 bin 108 yeni yatırımcımızla yolumuza devam edeceğiz. Bize güvenen ve bizi tercih eden bütün yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yatırımcıların Bakırcı GYO'ya ortak olarak, İstanbul'da 4 önemli projeye ve bu projelerden sağlanacak kazanca da ortak olduğunu kaydeden Sağlam, şöyle devam etti:

"Yalnızca konut değil, lojistik merkezi ve ticaret merkezi projeleri de geliştiriyoruz. Borcumuz yok denecek kadar az. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin tamamına yakınını projelerimiz için kullanacağız. Bu kaynağın küçük bir bölümünü, işletme sermayesi ihtiyacı için ayıracağız. Ancak kaynağın neredeyse tamamını projelerimizin finansmanında kullanacağız. Halka arz gelirinden herhangi bir borç kapaması yapılmayacak ve halka arzda ortak satışı bulunmuyor. Dolayısıyla bu kaynak, bizim için önemli bir kaldıraç olacak ve önümüzdeki dönemde gücümüzü artıracak."

Bakırcı GYO'nun temettü politikası bulunduğuna da değinen Sağlam, "Elde ettiğimiz dağıtılabilir kazancın yüzde 50'sini yatırımcılarımızla paylaşacağız. Gayrimenkul, uzun vadeli bir yatırım. Uzun vadeli düşünüldüğünde, diğer yatırım araçlarından daha yüksek getiri sağlayabilir. Yatırımcılarımız, çok değerli bir şirkete ortak oldu. Bakırcı GYO'yu uzun vadeli ve nesilden nesile aktarılabilecek değerli bir yatırım olarak görmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.