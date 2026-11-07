ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı: Beklenenin iki katından fazla arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri eylülde önceki aya kıyasla 27,8 milyar dolar artarak 5,22 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi 13,4 milyar dolar artması yönündeydi

Piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 13,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde, kredi kartı ve benzeri devirli krediler 16,3 milyar dolar, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devirsiz krediler ise 11,6 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, eylülde yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,4 artış gösterdi.

Tüketici kredileri üçüncü çeyrekte ise mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,2 arttı. Bu dönemde devirli krediler yüzde 4,1, devirsiz krediler ise yüzde 4,2 artış kaydetti.