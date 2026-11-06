Koluman’dan otomotivde yeni nesil perakende yatırımı

Otomotivde perakende anlayışı değişiyor. Araç satın alma sürecinde dijital kanalların ağırlığı artarken satış merkezleri de yeni nesil deneyim noktalarında dönüşüyor. Mercedes-Benz Koluman, Göztepe Cadde'de açtığı yeni merkeziyle bu dönüşümün Türkiye'deki örneklerinden birini hayata geçirdi. Türkiye’nin ilk Maybach Lounge’ına ev sahipliği yapan yeni merkez, 250 metrekarelik AMG alanı ve kültür-sanat etkinliklerine ayrılan bölümleriyle otomobil satışının ötesinde bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.

1965 yılında kurulan Koluman, Mercedes-Benz ile 1984 yılında başlayan iş ortaklığını yeni yatırımlarla sürdürüyor. Şirketin Göztepe Cadde’de hayata geçirdiği merkez, Mercedes-Benz’in yeni nesil perakende yaklaşımı MAR20X doğrultusunda tasarlandı. Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Saltık, yatırımın şirketin 60 yılı aşan geçmişi ve Mercedes-Benz ile uzun soluklu iş ortaklığı açısından önemli olduğunu belirtiyor. Saltık, yeni merkezle yalnızca bir satış noktası açmadıklarını, markanın dünyasını farklı deneyim alanlarıyla buluşturduklarını ifade ediyor.

Türkiye'nin ilk Maybach Showroom'u

Merkezin öne çıkan bölümlerinden biri Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Maybach Lounge. Mercedes-Maybach’ın lüks, konfor ve kişiselleştirme anlayışını yansıtan bu alan, müşterilere araçları özel bir ortamda inceleme ve kişisel tercihlerini danışmanlarıyla değerlendirme imkânı sunuyor. Koluman Motorlu Araçlar Grup Satış Müdürü Cengiz Kurtuldu, yeni nesil perakende anlayışını yansıtan bu merkezde tamamen kişiselleştirilmiş bir hizmet vereceklerini söylüyor. 34 milyon TL’den başlayan fiyatıyla dünyanın en lüks araçları arasında yer alan Maybach, Türkiye’de yılda ortalama 50 adet satılıyor.

Performans tutkunları için tasarlanan 250 metrekarelik AMG alanı ise markanın mühendislik ve motor sporları kültürünü öne çıkarıyor. Mercedes-Benz Collection ürünlerinin de Göztepe’ye özel parçalarla genişletilmesi planlanıyor. Merkezde otomobilin ötesinde bir buluşma alanı yaratılması da hedefleniyor. Koluman Event Space ve multidisipliner sanat-kültür alanı Birinci Kat, gastronomi, tasarım ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Dijital ve kişiselleştirilmiş hizmet

Mercedes-Benz’in MAR20X konsepti, showroom deneyimini dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş danışmanlık üzerine kuruyor. Mobil danışmanlık, dijital müşteri takibi ve esnek görüşme alanları bu yaklaşımın temel unsurları arasında yer alıyor. Özel görüşme odaları AMG, Maybach veya G-Serisi temalarına dönüştürülebiliyor. Merkezin sürdürülebilirlik yaklaşımında ise hava kaynaklı ısı pompası teknolojisine sahip VRF sistemleri, LED aydınlatma ve sensör tabanlı kontrol uygulamaları öne çıkıyor. Bu sistemlerle enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılması amaçlanıyor.