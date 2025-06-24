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BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı

Gedik Yatırım, 2025 yılında şu ana kadar BIST-30 endeksinde yatırımcısına en çok kazandıran hisseleri açıkladı. Açıklanan verilere göre, Aselsan, Enka İnşaat, Türk Telekom, Emlak Konut GYO ve Erdemir endekste öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

24 Haziran 2025 | 11:47
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı

Yüksek faiz politikasının etkisiyle yılın ilk yarısında hisse senetlerine olan yatırımcı ilgisi zayıfladı. Bu gelişme BIST-30 endeksine de yansıdı; endeks yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 5 oranında değer kaybetti. Söz konusu dönemde, endeks şirketlerinin performansları da baskı altında kalırken, BIST-30 kapsamındaki 30 şirketten yalnızca 8’i yatırımcısına pozitif getiri sağlayabildi.

Bu dönemde yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisse, %102 ile Aselsan olurken onu en çok kazandıran hisse senetleri olarak Enka İnşaat (%29), Türk Telekom (%24), Emlak Konut GYO (%14) ve Erdemir (%8) ve izledi. 

Öte yandan Sasa Polyester (-%30), Anadolu Efes (-%29), Astor Enerji (-%26), Hektaş (-%25) ve Şişecam (-%20) ise yatırımcılarına en çok kaybettiren şirketler arasında yer aldı. 

Sektörel bazda ise en yüksek performansı finansal kiralama ve faktöring endeksi (%176) gösterirken, onu teknoloji (%46), inşaat (%31), madencilik endeksi (%25) ve aracı kurumlar endeksi (%23) takip etti. En zayıf performans gösteren sektörler ise spor (-%28), sigorta (-%21), metal eşya ve makine (-%18), menkul kıymet yatırım ortaklıkları (-%17) ve tekstil ile deri (-15%) olarak sıralandı. Bankacılık endeksi sene başından beri yüzde 10 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 8, hizmetler endeksiyse %3 düşüş kaydetti. 

GÖZLER FAİZ İNDİRİMİNE ÇEVRİLDİ

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Akkoyunlu, Orta Doğu kaynaklı bölgesel risk primi daha fazla artmadığı takdirde, önümüzdeki dönemde beklenen faiz indirimleriyle birlikte piyasalarda hareketliliğin artabileceğine dikkat çekti. 

Akkoyunlu, “1 Ocak 2025 tarihinden bu yana pozitif reel faiz ortamında yatırımcı ilgisinin zayıf kaldığı hisse senetleri piyasasında, önümüzdeki dönemde beklenen faiz indirimleriyle ilginin artabileceğini öngörüyoruz. Pozitif getiri sağlayan şirket sayısının artmasını beklerken, bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve aracı kurumlar gibi faiz indiriminden pozitif etkilenebilecek sektörlerin bu dönemde öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca faiz duyarlılığı daha az olsa da güçlü faaliyetleri olan ve halen makul değerlemeye sahip havacılık, perakende, gıda ve içecek ile telekomünikasyon gibi sektörlere de yatırımcı ilgisinin artabileceğine inanıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. 

 

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BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
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Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
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Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
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