Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kaybederek günü 1.431,31 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalışla 507 bin liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,26 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,89 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,14 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 1.542,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 72’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Mayıs ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19’da sabit tutulmuştu.

BIST100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER