Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,55 değer kaybederek günü 1.330,48 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 468 bin 500 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 3,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,47 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 7,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 3,11 değer kaybetti.

BIST 100’DE 5 HİSSE PRİM YAPTI, 93’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,58 puan ve yüzde 1,80 düşüşle 1.397,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5’i prim yaptı, 93’ü geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD-Rusya gerilimi, çip krizi, oynaklığı yüksek emtia fiyatları ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla hafta başından bu yana pay piyasalarında düşüşler yaşandığını ifade ederek, TL varlıklar üzerinde devam eden satış baskısıyla BIST 100 endeksinde düşüşün ivme kazandığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, olası yükselişlerde ise iyimserliğin artması için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.792,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 yükselişle 468 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1376 lira, satışta 8,1702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0955 lira, satışta 8,1279 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,26’dan, bileşik getirisi de yüzde 18,00’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2033, sterlin/dolar paritesi 1,3935, dolar/yen paritesi de 108,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,48 gerileyerek 65,45 dolardan işlem görüyor.