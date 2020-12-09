Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST Sınai endeksi ise rekorlarını devam ettirdi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,22 puan ve yüzde 0,96 kazanımla 1.495,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56’sı prim yaptı, 41’i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Selçuk Ecza Deposu ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

AA’nın yorumlarını aktardığı analistler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi’nde, Türkiye’ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato’da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

(Söz konusu tasarıda Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edilmişti. Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların “ithal edilen malları” kapsamaması istendi. Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi: “Başkan yaptırım uyguladıktan sonra 1 yıl içinde Kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra; Türkiye’den Türk Hükümetinin veya hükümet adına başka biri tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231’inci bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir. Kaynak: AA)

YARIN HANGİ VERİLER VAR *

Analistler, yarın yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD’de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.845,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 gerileyerek 468 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8149 lira, satışta 7,8462 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8032 lira, satışta 7,8345 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2085, sterlin/dolar paritesi 1,3403, dolar/yen paritesi de 104,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,55 azalışla 48,63 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 azalışla 466,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 466,40 liradan işlem gördü.