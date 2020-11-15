Borsa İstanbul’da (BİST) üçüncü çeyrek bilanço dönemi geçen hafta tamamlandı.

Sokağa çıkma yasakları ve üretim kısıtlamalarıyla geçen olumsuz bir ikinci çeyreğin ardından, kısıtlamaların kaldırılmasıyla haziran ayından itibaren normalleşme dönemine girildi.

İç talepte iyileşmenin, ihracat pazarlarında canlanmanın etkisiyle düzelen ihracat ortamının yanı sıra döviz kurlarında hareketlilik ve TL’de değer kaybı da bu dönemde görüldü.

Bu bağlamda üçüncü çeyrek bilançoları, en çok ekonomik aktivitede gözlenen canlanmanın ve kur artışının şirketlere yansımalarını içeriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.