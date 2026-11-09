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Edip Üçok
Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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Borsa İstanbul’da bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (9-13 Kasım) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da 9-13 Kasım 2026 haftasında dört şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Borsa İstanbul’da bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (9-13 Kasım) | Temettü takvimi

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında Göknur Gıda, Kuzey Boru, Migros Ticaret ve Etiler Gıda yer alıyor. Ödemelerin hak kullanım tarihleri 9-13 Kasım arasında gerçekleşecek.

1 Göknur Gıda (GOKNR)

Göknur Gıda (GOKNR)

Göknur Gıda brüt 1,2251712 TL, net 1,0413952 TL temettüyü dört taksit halinde ödeyecek. Temettünün ikinci taksiti kapsamında hisse başına net 0,2603488 TL ödeme yapılacak. Hak kullanım tarihi 9 Kasım, ödeme tarihi ise 11 Kasım 2026 olarak açıklandı.

2 Kuzey Boru (KBORU)

Kuzey Boru (KBORU)

Kuzey Boru hisse başına brüt 0,0208180 TL, net 0,0176953 TL nakit temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 10 Kasım, ödeme tarihi 12 Kasım 2026 olacak.

3 Migros Ticaret (MGROS)

Migros Ticaret (MGROS)

Migros Ticaret, pay başına brüt 6,4897681 TL, net 5,5163028 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 11 Kasım, ödeme tarihi ise 13 Kasım 2026 olarak belirlendi.

4 Etiler Gıda (ETILR)

Etiler Gıda (ETILR)

Etiler Gıda hisse başına net 0,0152823 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi 13 Kasım, ödeme tarihi 17 Kasım 2026 olacak.
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Edip Üçok
Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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