Borsa İstanbul’da bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (9-13 Kasım) | Temettü takvimi

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında Göknur Gıda, Kuzey Boru, Migros Ticaret ve Etiler Gıda yer alıyor. Ödemelerin hak kullanım tarihleri 9-13 Kasım arasında gerçekleşecek.
1 Göknur Gıda (GOKNR)
Göknur Gıda brüt 1,2251712 TL, net 1,0413952 TL temettüyü dört taksit halinde ödeyecek. Temettünün ikinci taksiti kapsamında hisse başına net 0,2603488 TL ödeme yapılacak. Hak kullanım tarihi 9 Kasım, ödeme tarihi ise 11 Kasım 2026 olarak açıklandı.
2 Kuzey Boru (KBORU)
Kuzey Boru hisse başına brüt 0,0208180 TL, net 0,0176953 TL nakit temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 10 Kasım, ödeme tarihi 12 Kasım 2026 olacak.
3 Migros Ticaret (MGROS)
Migros Ticaret, pay başına brüt 6,4897681 TL, net 5,5163028 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 11 Kasım, ödeme tarihi ise 13 Kasım 2026 olarak belirlendi.
4 Etiler Gıda (ETILR)
Etiler Gıda hisse başına net 0,0152823 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi 13 Kasım, ödeme tarihi 17 Kasım 2026 olacak.