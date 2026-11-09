Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Hangi yatırım araçları kaybettirdi?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,91 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,04, Euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,01, Amerikan Doları yüzde 0,95, Euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 aylık değerlendirmeye göre en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Mevduat faizi (brüt), 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık verilere göre kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BİST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'te

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,96, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,04 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 7,24, külçe altın yüzde 10,06, Euro yüzde 10,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,52 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,29 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,70, Euro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.