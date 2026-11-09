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Ekonomist
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TMSF'den akaryakıt sektöründe dev satış: 3 şirket için 3,2 milyar liralık ihale

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesindeki 3 şirketin satışı için ihale süreci başlattı. Satışa konu şirketler için toplam 3,2 milyar lira muhammen bedel belirlendi.

TMSF'den akaryakıt sektöründe dev satış: 3 şirket için 3,2 milyar liralık ihale

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama bünyesinde bulunan Hatay ve Giresun'daki tesislerin satışı için ihale düzenleyecek. Satış işlemi, kapalı zarf ve açık artırma yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Ticari ve iktisadi bütünlük çerçevesinde satışa sunulan tesisler için 3 milyar 210 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin 321 milyon lira teminat yatırması gerekecek.

İhaleye katılım şartları belli oldu

İhaleye katılım hakkı, anonim ve limited şirket statüsündeki tüzel kişilerle sınırlı olacak. Başvuruda bulunacak şirketlerin 50 bin lira bedelle ihale şartnamesini satın alması ve 12 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında Bilgi Odası'ndan yararlanması gerekiyor.

İhaleye ilişkin teklif zarflarının ise 8 Aralık 2026 saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonu'na elden ulaştırılması zorunlu olacak.

İhale ne zaman ve nerede gerçekleştirilecek?

İhale, 9 Aralık 2026 tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'de bulunan binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte kullanılacağı süreçte, ilk olarak kapalı teklifler değerlendirilecek. Ardından en yüksek teklif esas alınarak açık artırmaya geçilecek.

Tekliflerin belirlenen muhammen bedelin altında kalması halinde, Kurulun onayıyla pazarlık yöntemine başvurulabilecek. Bu durumda pazarlık oturumu 11 Aralık 2026'da yapılacak. Öte yandan, satış kapsamındaki aktif değerler üzerinde hak veya alacak sahibi olanların, sıra cetvelinin hazırlanmasına esas bilgilerini 7 Aralık 2026'ya kadar iletmesi gerekecek.

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