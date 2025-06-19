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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3 hissede kredili işlem ve açığa satış yasağı tedbiri geldi.

18 Haziran 2025 | 21:05
Son Güncellenme: 18 Haziran 2025 | 21:16
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PAPIL.E, PEKGY.E ve ULUSE.E (Papilan Savunma, Peker Gayrimenkul, Ulusoy Elektrik) payları 19/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler de yer alıyor:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 30/05/2025 tarihli kararıyla 04/07/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

 

 

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