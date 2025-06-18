Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var (19 Haziran)

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada sermaye azaltımı (%85,33333) ve eş zamanlı %581,81818 oranındaki bedelli sermaye artırımı için rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 19.06.2025 olarak açıklandı. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

- Şirketimizin 10.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000.-TL azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.400.000.000.-TL arttırılarak yeniden 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılması kapsamında eş zamanlı sermaye azaltım ve artırım işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.05.2025 tarih ve 33/1012 sayılı toplantısında onaylanmış ve 17.06.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01-73974 sayılı yazı ile şirketimize bildirilmiştir.

- SPK tarafından onaylanmış olan sermaye azaltım ve eş zamanlı olarak sermaye artırımında; Şirketimizin 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi öncelikle 6.400.000.000.-TL azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülecek olup, eş zamanlı olarak yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerimizin sermaye azaltımı sonucu ellerinde kalacak payları üzerinden %581,8182'si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 19.06.2025 ile 03.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Pay bedelleri Denizbank A.Ş. Ataşehir Ticari Merkez Şubesi'nde Şirket adına açtırılan 3665-873681-378 nolu (IBAN No: TR50 0013 4000 0008 7368 1010 76) no'lu özel hesaba yatırılacaktır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin https://www.denizyatirim.com/ adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılamayan paylara ilişkin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin satın alma taahhüdü bulunmamaktadır.