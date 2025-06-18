ARA
DOLAR
39,54
0,11%
DOLAR
EURO
45,49
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4304,64
0,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
9201,47
-1,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var (19 Haziran)

Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var (19 Haziran)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. bugün KAP'a sermaye azaltımı ve eş zamanlı bedelli sermaye artırımına ilişkin açıklama yaptı.

18 Haziran 2025 | 15:34
Son Güncellenme: 18 Haziran 2025 | 15:36
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var (19 Haziran)

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada sermaye azaltımı (%85,33333) ve eş zamanlı  %581,81818 oranındaki bedelli sermaye artırımı için rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 19.06.2025 olarak açıklandı. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

- Şirketimizin 10.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000.-TL azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.400.000.000.-TL arttırılarak yeniden 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılması kapsamında eş zamanlı sermaye azaltım ve artırım işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.05.2025 tarih ve 33/1012 sayılı toplantısında onaylanmış ve 17.06.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01-73974 sayılı yazı ile şirketimize bildirilmiştir.

- SPK tarafından onaylanmış olan sermaye azaltım ve eş zamanlı olarak sermaye artırımında; Şirketimizin 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi öncelikle 6.400.000.000.-TL azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülecek olup, eş zamanlı olarak yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerimizin sermaye azaltımı sonucu ellerinde kalacak payları üzerinden %581,8182'si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 19.06.2025 ile 03.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Pay bedelleri Denizbank A.Ş. Ataşehir Ticari Merkez Şubesi'nde Şirket adına açtırılan 3665-873681-378 nolu (IBAN No: TR50 0013 4000 0008 7368 1010 76) no'lu özel hesaba yatırılacaktır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin https://www.denizyatirim.com/ adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılamayan paylara ilişkin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin satın alma taahhüdü bulunmamaktadır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4304,64 0,03%
  • ALTIN ONS 3386,2 -0,07%
  • BIST 100 9201,47 -1,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,904 -0,235%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3643 -0,26719%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,46 0,0737%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5395 0,1066%
  • EURO/DOLAR 1,1505 0,2169%
  • EURO/TURK LIRASI 45,4911 0,3051%
  • STERLIN/DOLAR 1,34452 0,0681%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Haziran)
BİM (BIMAS) temettü miktarı ve temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Haziran)
BİM (BIMAS) temettü miktarı ve temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL