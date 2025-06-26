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Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması

Payları Borsa İstanbul'da işlem gören Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP) bugün KAP'a 'konkordato sürecinden feragat edilmesine ilişkin' açıklamada bulundu.

25 Haziran 2025 | 23:16
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 23:18
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması

Mega Polietilen'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: 

Şirketimiz Mega Polietilen A.Ş., sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yürüttüğü mali yapılandırma ve operasyonel verimlilik çalışmaları sayesinde finansal yükümlülüklerini kendi öz kaynakları ve kurumsal kaynak planlaması çerçevesinde karşılayabilecek duruma gelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, Şirketimiz konkordato sürecinden feragat etme yönünde irade göstermiş ve ilgili mahkemeye gerekli başvuruyu gerçekleştirmiştir.

Mega Polietilen A.Ş., içinde bulunduğu yeniden yapılanma sürecini yalnızca bir kriz yönetimi aracı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir finansal dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmiştir. Bu süreçte üretim kapasitesini ve ticari faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Şirketimiz, borçlarını ödeme konusundaki kararlılığıyla da paydaşlarına güven vermeye devam etmektedir.

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GERİ
İLERİ
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