ARA
Bist 100
6214,84
1,2%
Bist 100
Dolar/TL
26,1105
0,1004%
Dolar/TL
Euro/TL
28,4078
-0,0029%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0877
-0,1088%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1606,99
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa şirketlerinin kâr paylarına tevkifat oranları sıfırlandı

Borsa şirketlerinin kâr paylarına tevkifat oranları sıfırlandı

Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden alınan tevkifat sıfırlandı.

07 Temmuz 2023 | 09:44
0
Borsa şirketlerinin kâr paylarına tevkifat oranları sıfırlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12 Ocak 2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin son fıkrası değiştirildi.

Kararda, "193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, yayım tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilerek, hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı'nın yürüteceği bildirildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1606,99 0,28%
  • ALTIN ONS 1914,52 0,19%
  • BIST 100 6214,84 1,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1105 0,1004%
  • EURO/TURK LIRASI 28,4078 -0,0029%
  • EURO/USD 1,0877 -0,1088%
  • INGILIZ STERLINI 1,27425 0,01884%
  • JAPON YENI 143,024 -0,728%
  • KANADA DOLARI 1,33795 0,05347%
  • RUS RUBLESI 92,1845 1,0241%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el araç satış ilanlarında "sıfır atanlara" uyarı geldi
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
Lamborghini, benzinle çalışan son otomobilini de sattı
Lamborghini, benzinle çalışan son otomobilini de sattı
SASA'dan yangın açıklaması
GERİ
İLERİ
İkinci el araç satış ilanlarında "sıfır atanlara" uyarı geldi
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
Lamborghini, benzinle çalışan son otomobilini de sattı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL