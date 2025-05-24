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Borsa soruşturmasında yeni gelişme

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

24 Mayıs 2025 | 17:32
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2025 | 17:32
Borsa soruşturmasında yeni gelişme

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünsal Ban "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", Ünal Ban ve Ahmet Karakaş ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheliler hakkında ayrıca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan" yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı verildi.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı belirlenmişti.

Örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin "piyasa dolandırıcılığı" suçunu oluşturduğu tespiti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. AA

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İLERİ
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