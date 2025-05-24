MG7 Türkiye'de satışa sunuldu, fiyatı açıklandı

Yeni MG7’nin giriş seviyesi olan Passion donanımından itibaren; 18'' alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, 4 egzoz çıkışı ve ayarlanabilir egzoz sesi, LED farlar, LED stop lamba grubu, 33’’ UniScreen, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri standart olarak sunuluyor. Sürüş modu seçimi, direksiyonda Super Sport Mode'a geçiş düğmesi, F1 Vites Kulakçıkları gibi özellikler yer alıyor.

Excellence donanımlı versiyonda ise Passion donanımlı versiyonun özelliklerine ek olarak; 1.8m2 elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 19” alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, aktif spoiler, ön sis farları, 360 kamera, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan yan aynalar, sürücü koltuğu ve yan aynalarda hafıza fonksiyonu, elektrikli ayarlanabilen ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma gibi zengin donanımlar bulunuyor. MG7 Excellence siyah ve yeşil iç döşeme seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Versiyonun opsiyon listesinde ise Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE premium ses sistemi yer alıyor.