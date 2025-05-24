MG7 Türkiye'de satışa sunuldu, fiyatı açıklandı

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG markasının “Fastback” sedan modeli yeni MG7 Türkiye’de satışa sunuldu. Model, Türkiye'ye Passion ve Excellence donanımlı versiyonları geliyor.
1 AVRUPA'DAKİ İLK LANSMAN
Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, “Ülkemizde kullanıcıların sedan modellere olan talebi ve ilgisi devam ediyor. Bu senenin ilk 4 ayında sedan segmenti %23 pazar payı elde etti. Sedan segmentinde müşteriler iç hacim, performans, donanım, güvenlik gibi tüm alanlarda beklentilerini karşılayacak doğru ve güçlü ürünleri arıyor" diyor.
Sakarya, şöyle devam ediyor: "D sedan segmentinde konumlanan MG7 boyutları, gelişmiş donanım seviyesi, ileri teknolojisi, üstün güvenliği, benzersiz sürüş dinamiği, verimli ve güçlü motoru ile kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak bir model. Uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen MG7’yi kullanıcılarımızla en kısa sürede buluşturabilmek adına yoğun çaba gösterdik. Bugün ise segmentinde fark yaratan MG7’nin Avrupa’daki ilk lansmanını Türkiye’de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”.
3 TASARIM
Şirketin açıklamasına göre yeni tasarımda markanın yarış mirasına atıfta bulunuluyor. 4884 mm uzunluk, 1889 mm genişlik, 1447 mm yükseklik ve 2778 mm’lik aks mesafesine sahip. Yeni model, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detaylarla geliyor.
4 DONANIM ÖZELLİKLERİ
Yeni MG7’nin giriş seviyesi olan Passion donanımından itibaren; 18'' alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, 4 egzoz çıkışı ve ayarlanabilir egzoz sesi, LED farlar, LED stop lamba grubu, 33’’ UniScreen, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri standart olarak sunuluyor. Sürüş modu seçimi, direksiyonda Super Sport Mode'a geçiş düğmesi, F1 Vites Kulakçıkları gibi özellikler yer alıyor.
Excellence donanımlı versiyonda ise Passion donanımlı versiyonun özelliklerine ek olarak; 1.8m2 elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 19” alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, aktif spoiler, ön sis farları, 360 kamera, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan yan aynalar, sürücü koltuğu ve yan aynalarda hafıza fonksiyonu, elektrikli ayarlanabilen ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma gibi zengin donanımlar bulunuyor. MG7 Excellence siyah ve yeşil iç döşeme seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Versiyonun opsiyon listesinde ise Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE premium ses sistemi yer alıyor.
5 GÜÇ
MG7’nin tüm versiyonları 1.5L turbo benzinli motor ve 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ile sunuluyor. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten ve VTGI teknolojisi ile donatılan turbo motor verimlilik vadediyor.
6 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Açıklamaya göre tüm versiyonlarda 6 hava yastığı bulunuyor. MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri kapsamında Adaptif Hız Sabitleyici, Otomatik Acil Fren Sistemi, Ön Çarpışma Uyarısı, Şerit İhlal İkazı, Şerit Takip Desteği, Acil Durumda Şeritte Tutma Sistemi, Sürücü Monitörü: Sürücü Dikkat Dağınıklığı ve Yorgunluk Uyarısı gibi özellikler var.
7 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Yeni MG7 Türkiye’de 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
- MG7 Passion için lansmana özel anahtar teslim fiyatı 2.470.000 TL olarak belirlendi.
- MG7 Excellence’ın lansmana özel fiyatı 2.690.000 TL olarak açıklandı.
- MG7 Excellence Red Edition için anahtar teslim fiyatı 2.770.000 TL olarak belirlendi.