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Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira oldu.

05 Haziran 2025 | 13:26
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 13:29
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,60 puan artarak 9.486,56 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 28,20 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.446,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.421,70 puanı, en yüksek 9.495,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 9.486,56 puandan tamamladı.

  • BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,10 kazançla 10.539,64 puandan kapandı.
  • Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 2,98 değer kazandı. Mali endeks ise yatay seyretti.
  • Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 49'u geriledi. 4 tanesi yatay seyretti. 
    ASELSAN, Koç Holding, Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
     

ARİFE GÜNÜ NEDENİYLE

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Küresel piyasalar, ABD'de gümrük tarifeleri ve iş gücü piyasasından gelen sinyallerin büyümeye yönelik riskleri tekrar artırmasıyla karışık bir seyir izlerken gözler, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına çevrildi.

ECB'nin üç temel politika faizini 25'er baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerin de önemli olduğunu belirterek, Lagarde'ın konuşmasından bankanın gelecek dönemde izleyeceği patikaya yönelik sinyallerin aranacağını söylüyor.

YARININ VERİLERİ

Yarın yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinden büyümenin öne çıkacağını belirtti.

Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden ABD ekonomisinin gidişatı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin daha fazla sinyal alınacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
 

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