Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket (25 Haziran)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurtdışında bulunan müşterisi arasında 220 kV'luk bir Trafo Merkezinin kurulması, primer ve sekonder ürün tedariği, koruma ve kumanda panoları, elektrik montaj işleri, mühendislik ve tüm devreye alım sürçleri dahil olmak üzere 10.715.233,3 USD bedel ile sözleşme imzalanmıştır.