Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket (25 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün (25 Haziran) Kamuyu Aydınlatma Platfromu'na 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bildirimde bulunan 5 şirket şöyle:
1 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurtdışında bulunan müşterisi arasında 220 kV'luk bir Trafo Merkezinin kurulması, primer ve sekonder ürün tedariği, koruma ve kumanda panoları, elektrik montaj işleri, mühendislik ve tüm devreye alım sürçleri dahil olmak üzere 10.715.233,3 USD bedel ile sözleşme imzalanmıştır.
2 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten bugün KAP'a yapılan 2 ayrı açıklama şöyle:
Şirketimiz, INNOVA Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ana yüklenicisi olduğu Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi FAZ-4 kapsamında, INNOVA Bilişim Çözümleri A.Ş. ile alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.182.933.741,00 TL'dir. (İKİ-MİLYAR-YÜZ-SEKSEN-İKİ-MİLYON-DOKUZ-YÜZ-OTUZ-ÜÇ-BİN-YEDİ-YÜZ-KIRK-BİR-TÜRK LİRASI)
Şirketimiz, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz-1 Web Uygulama Güvenlik Duvarı ve Yük Dengeleme Cihazı Tedariki Projesi kapsamında Havelsan A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 9.112.945 TL'dir. (DOKUZ-MİLYON-YÜZ-ON-İKİ-BİN-DOKUZ-YÜZ-KIRK-BEŞ-TÜRK LİRASI). Sözleşme bedeli 230.000 USD karşılığı olarak belirlenmiştir. (İKİ-YÜZ-OTUZ-BİN AMERİKAN DOLARI)
3 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Açıklama şöyle: Firmamız, Slovenya merkezli kablo üreticisiyle 150 ton Bakır Filmaşin satışı kapsamında 65.505.000,00 ₺ + KDV (Usd Kuru 39.70 ₺ ile 1.650.000,00 $ + KDV) satış sözleşmesi imzalamıştır.
4 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle: Şirketimiz, yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile dört adet çift kiriş gezer köprülü vinç üretimi için 300.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamıştır.
5 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Açıklama şöyle: Riviera Australia Pty Limited ile Şirketimiz arasında; "Riviera" marka "motoryatlar"ın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.