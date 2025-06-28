Borsada cuma günü yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (27 Haziran)

Borsa İstanbul'da 27 Haziran'da KAP'a 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket şöyle:
1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 24.021.192,00 USD (YirmiDörtMilyonYirmiBirBinYüzDoksanİkiAmerikanDoları) tutarında sözleşme imzalanmıştır ( Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 953.614.899,09 TL) Projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2 E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, siber güvenlik alanında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yük dengeleme, uygulama dağıtımı ve güvenliği alanlarında çözümler üreten TR7 Siber Savunma A.Ş. ile 27.06.2025 tarihinde distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme ile Şirketimiz TR7 Siber Savunma A.Ş.'nin Türkiye'deki ilk ve şu andaki tek dağıtıcısı olmuştur.
3 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Türkiye genelinde kamu güvenliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Tanıma Sistemi Malzeme Alımı İşi (2. Kısım)" kapsamında gerçekleştirilen 2.500 adet Saha Ağ Anahtarı alım ihalesini kazanmış olup, söz konusu işe ilişkin sözleşme 15.125.000,00 TL (On beş milyon yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedel ile imzalanmıştır.
4 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, TAMGÖR Elk. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte kurmuş olduğu, tüzel kişiliği olmayan iş ortaklığı ile birlikte, yurt içi bir müşterisine savunma sistemleri alanında daha önce teslim ettiği bir ürün ailesine, 3 yıllık bakım, periyodik bakım ve onarım hizmetleri desteği verilmesi konusunda 27.06.2025 tarihinde bir sözleşme imzalamıştır. İşin bedeli 120 milyon TL olup, Şirketimizin payı 60 milyon Türk Lirasıdır.