Borsada cuma günü yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (27 Haziran)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, TAMGÖR Elk. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte kurmuş olduğu, tüzel kişiliği olmayan iş ortaklığı ile birlikte, yurt içi bir müşterisine savunma sistemleri alanında daha önce teslim ettiği bir ürün ailesine, 3 yıllık bakım, periyodik bakım ve onarım hizmetleri desteği verilmesi konusunda 27.06.2025 tarihinde bir sözleşme imzalamıştır. İşin bedeli 120 milyon TL olup, Şirketimizin payı 60 milyon Türk Lirasıdır.