Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)

Açıklama şöyle: 26.06.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 27,12 TL – 27,22 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 27,170 TL) toplam 150.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023 ve 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 33.412.337 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,2851)

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 26.06.2025 tarihinde 120.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.058.137 adet payın sermayeye oranı %0,3233'dür.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)

Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 26.06.2025 tarihinde 130.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 6.321.616 adet payın sermayeye oranı %0,5281'dir.

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS)

Açıklama şöyle: 26.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başı fiyatı 65,40 TL – 63,85 TL (ağırlıklı ortalama 64,766 TL) fiyat aralığından toplam 423.715 adet BORLS payı geri almıştır. Bu alım ile Şirket'in sahibi olduğu BORLS payları 3.258.989 adet olmuştur.

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: 26.06.2025 tarihinde 233,00 - 240,00 TL fiyat aralığından (ortalama 237,293 TL) 15.508 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 1.475.827 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,7871)



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 26.06.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,67 TL - 14,98 TL fiyat aralığından 77.086 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.06.2025 tarihi itibariyle %2,83'e ulaşmıştır.

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)

Açıklama şöyle: 26.06.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 38,28 TL- 39,20 TL fiyat aralığından 80.000 TL. toplam nominal bedelli 80.000 adet hisse için 3.101.600 TL tutarından alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 26.06.2025 tarihi itibariyle %0,7966 sınırına ulaşmıştır.



SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile açıklanan geri alım programına istinaden 26.06.2025 tarihinde 16,74 TL fiyat ile 15.000 adet SANFM payları geri alınmıştır. Bu alımla birlikte geri alınan pay tutarı 800.000 adete ulaşmıştır.