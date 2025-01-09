Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 08.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,90-65,00 TL (ağırlıklı ortalama 64,97 TL) fiyatından toplam 30.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 11.037.097 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,9830'dur.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 08.01.2025 tarihinde 33,96 - 34,22 TL fiyat aralığından toplam 560.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 18.900.000 adete ulaşmıştır.

Şirket ikinci bildiriminde geri alım programının tamamlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.000.000 TL nominal değere sahip pay geri alımı için 600.000.000 TL azami nakit ve nakit benzeri tutarın aktiflerinden karşılanacağı belirtilmiştir.

Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde 12.06.2024 – 08.01.2025 tarihleri arasında ortalama 31,6732 TL hisse fiyatından 18.900.000,00 TL nominal hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir ve pay geri alım programımız tamamlanmıştır. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu ADRAGYO paylarının mevcut ödenmiş sermayesine oranı %6,43514 olmuştur.

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 29.05.2024 tarihli şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden, 08.01.2025 tarihli yapılan işlemler tabloda yer almaktadır. 08.01.2025 tarihi itibarıyla pay alım işlemi tamamlanmıştır.

Söz konusu geri alım programı kapsamında; 4.350.000 adet paya isabet eden 419.083.910,10 TL' lik alım yapılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesi içindeki oranı % 1' dir. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en yüksek 119,10 TL ve ortalama 96,34 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 9.950.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 2,287'dir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 08.01.2025 tarihinde 2,2900 - 2,3200 TL fiyat aralığından (ortalama 2,3050 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 28.796.737 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,33)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 8.01.2025 tarihinde 7,94 -7,95 TL fiyat aralığından (ortalama 7,948 TL) 35.357 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 14.120.682 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 23.267.713 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,33)

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (AGESA)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 08.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 135,90 TL – 136,80 TL (ağırlıklı ortalama 136,35 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 08.01.2025 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 1.699.946 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,94'e ulaşmıştır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 08.01.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,21 TL - 19,29 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 08.01.2025 tarihi itibariyle %2,93'e ulaşmıştır.

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Açıklama şöyle: 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda onaylanan pay geri alım programı istinaden 50,000 ALKLC hissesi 35,65981 fiyatla alınmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0446)

