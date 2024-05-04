Borsa İstanbul'da şirketlerin kar payı dağıtımına ilişkin açıklamaları devam ediyor. 3 şirket daha temettü dağıtmaya hazırlanıyor. İşte dün kar dağıtımaya yönelik teklif ya da kararlarını açıklayan 3 şirket:

1 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KCAER Kocaer Çelik, genel kurul onayına sunulacak kar payı önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,1520750 TL, net 0,1368675 TL kar payı ödenmesi teklif ediliyor. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih (Teklif Edilen) 3 Temmuz 2024.

2 ŞEKERBANK T.A.Ş. SEK, SKBNK Şekerbank pay başına brüt 0,0615591 TL, net 0,0554031 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 15 Mayıs 2024 olacak.