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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da dün (3 Mayıs 2024) 3 şirket kar payı dağıtmaya yönelik teklif/karar açıkladı...

04 Mayıs 2024 | 08:47
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da şirketlerin kar payı dağıtımına ilişkin açıklamaları devam ediyor. 3 şirket daha temettü dağıtmaya hazırlanıyor. İşte dün kar dağıtımaya yönelik teklif ya da kararlarını açıklayan 3 şirket:

1 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KCAER

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KCAER Kocaer Çelik, genel kurul onayına sunulacak kar payı önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,1520750 TL, net 0,1368675 TL kar payı ödenmesi teklif ediliyor. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih (Teklif Edilen) 3 Temmuz 2024.

2 ŞEKERBANK T.A.Ş. SEK, SKBNK

ŞEKERBANK T.A.Ş. SEK, SKBNK Şekerbank pay başına brüt 0,0615591 TL, net 0,0554031 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 15 Mayıs 2024 olacak.

3 VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kuru onayına sunulacak temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL kar payı ödenmesi teklif ediliyor. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.
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