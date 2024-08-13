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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (12 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün 2 şirket 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklama yaptı... İşte o açıklamalar

13 Ağustos 2024 | 00:58
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (12 Ağustos)

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz ile dünyanın en büyük rüzgâr türbin üreticisi Çinli Goldwind şirketi arasında, Goldwind'in Bulgaristan'daki Kremena Windfarm projesine ilişkin vinç ile montaj ve elektrik mekanik montaj hizmetleri sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan türbin kurulumu anlaşmasının toplam bedeli 3.102.750 EURO olup, söz konusu projenin 4 ayda tamamlanması beklenmektedir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(KAREL)

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz ile bir Kamu Kurumu arasında Transmisyon Sistemleri Donanım Teminine ilişkin 70.988.000,00 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Projenin Aralık 2024'de teslim edilmesi planlanmaktadır.
 

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
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