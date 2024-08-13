Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (12 Ağustos)

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz ile dünyanın en büyük rüzgâr türbin üreticisi Çinli Goldwind şirketi arasında, Goldwind'in Bulgaristan'daki Kremena Windfarm projesine ilişkin vinç ile montaj ve elektrik mekanik montaj hizmetleri sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan türbin kurulumu anlaşmasının toplam bedeli 3.102.750 EURO olup, söz konusu projenin 4 ayda tamamlanması beklenmektedir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(KAREL)

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz ile bir Kamu Kurumu arasında Transmisyon Sistemleri Donanım Teminine ilişkin 70.988.000,00 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Projenin Aralık 2024'de teslim edilmesi planlanmaktadır.

