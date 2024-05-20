Borsanın yeni şirketi temettü kararı açıkladı

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (20 Mayıs) KAP'a yönetim kurulunda alınan temettü kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,3055084 TL, net 0,2749575 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 8 Ağustos 2024. KAP bildiriminde şu bilgiler yer aldı:

LİLA KAĞIT'TAN TEMETTÜ KARARI

Şirketimiz, 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 224.463.837,00 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 547.531.180,47 TL net dönem kârı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 547.531.180,47 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 27.376.559,02 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem kârından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 520.154.621,45 TL olarak hesaplanmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 224.463.837,00 TL net dönem kârından 27.376.559,02 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 197.087.277,98 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 6.772.247,02 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 203.859.525,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca: