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Türk Traktör faaliyet raporundan: İlk çeyrek rakamları...

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ilişkin bilançosunu ve ara dönem Faaliyet Raporu'nu KAP'a bildirdi.

20 Mayıs 2024 | 23:25
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 23:57
Türk Traktör faaliyet raporundan: İlk çeyrek rakamları...

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) bugün KAP'a yaptığı bildirimde 3 aylık dönemde 1.75 milyar TL net kar açıkladı. Türk Traktör'ün 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ilişkin ara dönem Faaliyet Raporu'nda ise şu bilgiler paylaşılıyor.

Faaliyet raporunda "2024 yılı birinci çeyreğinde vadesinden önce 700.000.000 TL vadesinde 6.653.892,28 EUR kredinin geri ödemesi yapılmıştır. 1.645.000.000 TL kredi kullanımı yapılmıştır. EUR kredilerde ağırlıklı ortalama faiz oranları %7,41, TL kredilerde % 43,78 seviyelerindedir" denildi.

KARLILIK
Faaliyet raporunda "31 Mart 2024 tarihi itibariyle dönem net karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %6 azalmış ve 1.748.106.742 TL olarak gerçekleşmiştir" bilgisi de yer aldı.
 

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Türk Traktör (TTRAK) hisse haberleri
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