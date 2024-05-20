Alfa Solar Enerji'den (ALFAS) temettü kararı

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a genel kurul onayına sunulacak kar payı dağıtım teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,8152173, net 0,7336955 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilecek nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 16 Ağustos 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Yönetim Kurulumuzun 20.05.2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının ilk yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.