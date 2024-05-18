Bir finans danışmanına göre en zengin müşterilerinin 3 özelliği

Business Insider'da görüşlerini paylaşan bir finans uzmanı, yaklaşık 15 yıldır zengin müşterilere danışmanlık yaptığını söylüyor, onlarda gördüğü 3 ortak özelliği anlatıyor. Makaleye göre bu 3 ortak özellik şöyle:

1 1- Tasarruf ve birikimi bırakmıyorlar Makaleye göre çok zengin olsun veya olmasın müşterileri her zaman tasarrufu önemsiyor.

2 2. Riski anlama ve yönetme konusunda mükemmeller