Bir finans danışmanına göre en zengin müşterilerinin 3 özelliği

Business Insider'da görüşlerini paylaşan bir finans uzmanı, yaklaşık 15 yıldır zengin müşterilere danışmanlık yaptığını söylüyor, onlarda gördüğü 3 ortak özelliği anlatıyor. Makaleye göre bu 3 ortak özellik şöyle:
1 1- Tasarruf ve birikimi bırakmıyorlar
Makaleye göre çok zengin olsun veya olmasın müşterileri her zaman tasarrufu önemsiyor.
2 2. Riski anlama ve yönetme konusunda mükemmeller
3 3. Uzman bir ekiple çalışıyorlar
Makalede "Her ne kadar finans söz konusu olduğunda giderek daha fazla insan Google ve YouTube'u kullanarak sorunları kendi başlarına halletse de, en başarılı müşterilerim uzmanlara danışıyor" yorumu var. Makaleye göre bu kişiler vergi uzmanı, avukat, sigorta uzmanı, mali danışman gibi profesyonellerle iletişim halinde. Peki, uzmanların önemi ne? Şu yanıt veriliyor: Duygularınızı kontrol etmenize, soğukkanlılığı korumaya yardımcı olabilirler. Net bir yol haritası sağlarlar. Ayrıca bu şekilde hızla değişen finansal ve hukuki ortamlara ayak uydurulabilir.