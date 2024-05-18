ARA
Bist 100
10643,58
3,14%
Bist 100
Dolar/TL
32,1861
-0,268%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9983
-0,4234%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0869
0,0341%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2499,54
1,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Bir finans danışmanına göre en zengin müşterilerinin 3 özelliği

Bir finans danışmanına göre en zengin müşterilerinin 3 özelliği

Business Insider'a konuşan bir finans danışmanı zengin müşterilerinin üç ortak özelliği olduğunu söylüyor.

18 Mayıs 2024 | 18:55
Son Güncellenme: 18 Mayıs 2024 | 19:06
Bir finans danışmanına göre en zengin müşterilerinin 3 özelliği

Business Insider'da görüşlerini paylaşan bir finans uzmanı, yaklaşık 15 yıldır zengin müşterilere danışmanlık yaptığını söylüyor, onlarda gördüğü 3 ortak özelliği anlatıyor. Makaleye göre bu 3 ortak özellik şöyle:

1 1- Tasarruf ve birikimi bırakmıyorlar

1- Tasarruf ve birikimi bırakmıyorlar Makaleye göre çok zengin olsun veya olmasın müşterileri her zaman tasarrufu önemsiyor.

2 2. Riski anlama ve yönetme konusunda mükemmeller

2. Riski anlama ve yönetme konusunda mükemmeller

3 3. Uzman bir ekiple çalışıyorlar

3. Uzman bir ekiple çalışıyorlar Makalede "Her ne kadar finans söz konusu olduğunda giderek daha fazla insan Google ve YouTube'u kullanarak sorunları kendi başlarına halletse de, en başarılı müşterilerim uzmanlara danışıyor" yorumu var. Makaleye göre bu kişiler vergi uzmanı, avukat, sigorta uzmanı, mali danışman gibi profesyonellerle iletişim halinde. Peki, uzmanların önemi ne? Şu yanıt veriliyor: Duygularınızı kontrol etmenize, soğukkanlılığı korumaya yardımcı olabilirler. Net bir yol haritası sağlarlar. Ayrıca bu şekilde hızla değişen finansal ve hukuki ortamlara ayak uydurulabilir.
İlgili Haberler
Harvard uzmanına göre Warren Buffett'ın kariyerinden öğrenilecek 1 numaralı ders
Harvard uzmanına göre Warren Buffett'ın kariyerinden öğrenilecek 1 numaralı ders
Ünlü yatırımcı Munger'den yatırımcılara 14 tavsiye
Ünlü yatırımcı Munger'den yatırımcılara 14 tavsiye
0
  • ALTIN GRAM - TL 2499,54 1,37%
  • ALTIN ONS 2415,47 1,63%
  • BIST 100 10643,58 3,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,671 0,18%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36118 -0,04443%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,0443%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1861 -0,268%
  • EURO/DOLAR 1,0869 0,0341%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9983 -0,4234%
  • STERLIN/DOLAR 1,27011 0,27079%
Günün En Çok Okunanları
Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
Twitter resmen tarih oldu
GERİ
İLERİ
Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL