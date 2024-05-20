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Petkim (PETKM) yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu

Petkim'den bugün KAP'a yapılan bildirimde yönetim kurulunun temettü dağıtmama teklifi duyurdu. Açıklamanın detayları şöyle:

20 Mayıs 2024 | 22:23
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 22:51
Petkim (PETKM) yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. bugün (20 Mayıs) KAP'a genel kurula sunulacak temettü teklifini duyurdu. Petkim'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 7.389.998.000 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre ise 4.965.811.412,94 TL Net Dönem Zararı elde etmiştir. Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2023 yılı faaliyetlerinin cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle;

- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem zararı olan 4.965.811.412,94 TL'nin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına,
- SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karından 7.389.998.000 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
- SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 29.249.796.963,28 TL geçmiş yıllar zararının öz sermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarından mahsup edildiği hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine, ve
- Bu kararın 2023 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 

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