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TAB Gıda (TABGD) temettü kararını açıkladı

2023 yılında halka arz olan şirketlerden TAB Gıda, yönetim kurulunun temettü teklifini KAP'a bildirdi.

20 Mayıs 2024 | 22:48
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 23:58
TAB Gıda (TABGD) temettü kararını açıkladı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (20 Mayıs) yönetim kurulunun kar payı dağıtım kararını KAP'a bildirdi. Buna göre pay başına brüt 0,5606754 TL, net 0,5046078 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 08 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2024. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

TAB GIDA'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 2.457.788.629 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 146.500.000 TL'nin 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

 

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TAB Gıda (TABGD) hisse haberleri
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