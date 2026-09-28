ARA
DOLAR
48,97
0,10%
DOLAR
EURO
55,72
-0,05%
EURO
ALTIN
6467,79
-0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (28 Eylül-2 Ekim) | Temettü takvimi

Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (28 Eylül-2 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul'da 28 Eylül-2 Ekim haftasında 4 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

Edip Üçok
Edip Üçok
Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (28 Eylül-2 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri bu hafta da devam ediyor. 

28 Eylül-2 Ekim 2026 işlem haftasında dört şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları şöyle:

 

1 LKMNH

LKMNH

Hisse başına temettü: 0,1968 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 28 Eylül 2026

2 DESA

DESA

Hisse başına temettü: 0,0714 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 30 Eylül 2026

3 KIMMR

KIMMR

Hisse başına temettü: 0,1771 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 30 Eylül 2026

4 TUPRS

TUPRS

Hisse başına temettü: 5,7349 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 30 Eylül 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL