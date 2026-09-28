Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (28 Eylül-2 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri bu hafta da devam ediyor.&nbsp; 28 Eylül-2 Ekim 2026 işlem haftasında dört şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları şöyle: &nbsp; 

LKMNH
Hisse başına temettü: 0,1968 TL Temettü hak kullanım tarihi: 28 Eylül 2026 

DESA
Hisse başına temettü: 0,0714 TL Temettü hak kullanım tarihi: 30 Eylül 2026 

KIMMR
Hisse başına temettü: 0,1771 TL Temettü hak kullanım tarihi: 30 Eylül 2026 

TUPRS
Hisse başına temettü: 5,7349 TL Temettü hak kullanım tarihi: 30 Eylül 2026