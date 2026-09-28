Bitcoin'de hareket alanı daraldı: Gözler kritik seviyelerde

Bitcoin'de son yükselişin ardından fiyat hareketleri belirgin şekilde daraldı. Kripto para piyasasının en büyük varlığı 87 bin 363 doları gördükten sonra sınırlı bir bantta seyrederken, teknik göstergeler açısından belirleyici olabilecek seviyeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Fiyatın 83 bin ile 87 bin dolar arasında hareket ettiği bu dönemde teknik görünüm iki farklı sinyal veriyor. "Boğa bayrağı" formasyonu yukarı yönlü hareket olasılığının korunduğuna işaret ediyor. Buna karşılık momentumdaki güç kaybı, fiyatın aşağı yönelme riskinin halen devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin'de kritik eşik öne çıktı

Bitcoin'in kısa vadeli seyrinde kritik eşiklerden biri 83 bin 266 dolar olarak gösteriliyor. SuperTrend göstergesinin öne çıkardığı bu noktaya, 83 bin 141 dolar seviyesindeki 50 periyotluk hareketli ortalamanın da oldukça yakın olması dikkat çekiyor.

Aşağı yönlü hareketlerde izlenebilecek diğer seviyeler ise Fibonacci düzeltmesinde 82 bin 650 dolar, Ichimoku bulutunun alt sınırında ise 81 bin 689 dolar olarak sıralanıyor.

Bitcoin'in 83 bin 266 dolar seviyesinin altında bir kapanış yapması halinde ise satışların güçlenebileceği ve düzeltme olasılığının yükselebileceği değerlendiriliyor.

Yükseliş için kritik eşik 87 bin 363 dolar

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin yeniden ivme kazanabilmesi için 87 bin 363 dolar seviyesinin üzerine çıkılması kritik görülüyor. Söz konusu eşiğin güçlü işlem hacmi eşliğinde aşılması durumunda, sırasıyla 89 bin, 91 bin ve 93 bin dolar seviyeleri takip edilebilir.

Buna karşılık Bitcoin'in 87 bin doların üzerine çıktıktan sonra bu bölgede tutunamaması ve yeniden gerilemesi, teknik görünümde sahte kırılma olasılığını artırabilir.

Bitcoin'de bekleyiş sürüyor

Bitcoin fiyatındaki sıkışma, işlem hacminde de kendisini gösteriyor. 84 bin 816 dolar civarında görülen doji formasyonu, piyasada alıcılar ile satıcılar arasında net bir üstünlük oluşmadığına işaret ediyor. İşlem hacminin gerilemesi ise piyasadaki bekleyişin arttığını gösteriyor.

Teknik göstergelerde de güçlü bir eğilim öne çıkmıyor. MACD’nin negatif sinyal üretmesi ve ADX göstergesinin 17,11 seviyesinde seyretmesi, mevcut trendin gücünün sınırlı kaldığına işaret eden unsurlar arasında yer alıyor.

Kısa vadede Bitcoin için 84 bin 235 ile 86 bin 569 dolar aralığı takip ediliyor. Fiyatın yönünün belirlenmesinde ise 83 bin 266 dolardaki destek ve 87 bin 363 dolardaki direnç seviyeleri çevresinde göstereceği hareket önem taşıyor.