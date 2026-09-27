Sınır bölgesine robot köpek filosu: 2 milyon dolarlık bütçe

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), saha operasyonlarını yüksek teknolojiyle destekleme kararı aldı. Federal tedarik belgelerine dayandırılan haberlere göre kurum, Boston Dynamics tarafından geliştirilen "Spot" adlı robot köpeklerden satın almak için 2 milyon dolara kadar bütçe planlaması yaptı.

RİSKLİ BÖLGELERDE "SPOT" DÖNEMİ

Yayımlanan tedarik duyurusunda, Daire personelinin can güvenliğini tehdit edebilecek yüksek riskli ortamlarda insansız ve robotik sistemlerin devreye sokulmasının hedeflendiği belirtildi. Çeşitli arazi şartlarında hareket edebilme kabiliyetine sahip Spot robotlarının; riskli mekanlarda ön arama, durum farkındalığı sağlama ve tehlike analizi gibi alanlarda güvenlik güçlerine doğrudan destek vermesi öngörülüyor.

ICE bünyesinde kullanılması planlanan modellerin, 360 derece görüş açısına sahip kameralar ve nesnelere müdahale edebilen uzatılabilir robotik kollarla donatılacağı aktarıldı. Uzatılabilir koluyla birlikte tek bir ünitesinin maliyeti yaklaşık 120 bin doları bulan Spot’lardan, ayrılan bütçe doğrultusunda yaklaşık 16 adet satın alınması bekleniyor.

TEKNOLOJİK GÜVENLİK YATIRIMLARI ARTIYOR

Söz konusu alım, ICE’ın son dönemde güvenlik ve gözetim teknolojilerine ayırdığı yüklü bütçelerin devamı niteliğinde. Kurumun daha önce de operasyonlarda kullanılmak üzere yaklaşık 20 milyon dolar değerinde elektrik şoklu eldiven tedarik etmeyi planladığı basına yansımıştı.

Öte yandan uzmanlar, bu alımın geniş çaplı bir yaygınlaştırmadan ziyade teknolojinin sahada test edileceği bir deneme süreci olabileceğini değerlendiriyor.

HEM SAHADA HEM İLETİŞİM STRATEJİSİNDE

Yüksek teknolojili araçlar, sadece operasyonel bir unsur olarak değil, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına yönelik kamuoyu iletişiminde de öne çıkıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı son tanıtım videolarında; insansız hava araçları ve yapay zeka sistemlerinin yanı sıra merdiven çıkan robot köpek görüntülerine de sıkça yer veriliyor.

Satın alma sürecinin tamamlanması halinde Spot robotları, ABD’nin sınır ve göçmenlik güvenliğinde aktif rol oynayan en dikkat çekici teknolojik unsurlardan biri haline gelecek.