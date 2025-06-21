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Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 1,17 kayıpla tamamladı. BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,94 ile Enerya Enerji oldu.

21 Haziran 2025 | 11:29
Son Güncellenme: 21 Haziran 2025 | 11:56
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,17 değer kaybederek 9.203,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.092,69 ve en yüksek 9.434,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 0,64 artışla 11.991,89 puan ve teknoloji endeksi yüzde 1,42 yükselişle 20.372,66 puan olurken, hizmetler endeksi ise yüzde 2,42 azalışla 9.328,87 puan ve mali endeksi yüzde 0,57 düşüşle 11.443,50 puan oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,94 ile Enerya Enerji oldu.

Enerya Enerjiyi yüzde 12,66 ile Pasifik Eurasia Lojistik, yüzde 11,79 ile Şekerbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,13 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 9,43 ile Ege Endüstri ve yüzde 8,96 ile MLP Sağlık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 667 milyar 128 milyon lirayla ASELSAN, 484 milyar 260 milyon lirayla Garanti BBVA ve 370 milyar 241 milyon lirayla Koç Holding oldu.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

  • 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,24 azalışla 4.296,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,25 değer kaybıyla 29.033,00 liraya geriledi.
  • Doların satış fiyatı yüzde 0,58 yükselişle 39,6680 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,46 artışla 45,7470 lira oldu.
  • Geçen hafta 53,5300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,07 kazançla 53,5700 liraya yükseldi.
  • İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 düşüşle 48,6000 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.350,004.296,00-1,2444,40
Cumhuriyet20.180,0029.400,0029.033,00-1,2543,87
ABD Doları35,358039,438039,66800,5812,19
Euro36,751045,537045,74700,4624,48
İngiliz Sterlini44,308053,530053,57000,0720,90
İsviçre Frangı39,041048,632048,6000-0,07 

 

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,06 azalışla "Hisse Senedi Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,84 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,30 azalışla "Hisse Senedi"nde görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları-0,671025724
Borsa Yatırım Fonları-2,98222
Borçlanma Araçları Fonları0,66810
Fon Sepeti Fonları-0,083743
Hisse Senedi Fonları-4,065154
Karma ve Değişken Fonlar-1,2241113
Katılım Fonları0,045616
Kıymetli Maden Fonları0,37172
Para Piyasası Fonları0,86680
Serbest Fon-0,41720396
Haftalık Emeklilik Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları-1,24138257
Başlangıç Fonları0,84100
Borçlanma Araçları0,47423
Değişken-2,0128115
Devlet Katkısı-1,93012
Endeks-3,0605
Fon Sepeti Fonu-0,74614
Hisse Senedi-4,30033
Karma-1,1509
Katılım-0,641026
Kıymetli Madenler0,64141
OKS Katılım0,231212
OKS Standart-0,54010
Para Piyasası0,84130
Standart-1,06112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,3312

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 37,86 ile Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,56538237,86
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON1,32176837,43
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,51679934,86
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,10176131,44
DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,91524124,49
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,23000223,68
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,60348920,72
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,81815819,64
HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,97078218,71
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,51793413,67
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0604972,04
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0115531,99
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2609471,24
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5618581,22
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2937261,17
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4775451,09
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0947870,96
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2611710,96
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2576890,95
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1759410,93

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 29,15 ile Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

NN Hayat ve Emeklilik AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,65'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,033318-29,15
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31,061055-28,19
HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON1,461711-26,17
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON1,445749-24,65
RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,839498-23,64
PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,03429-16,21
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,068447-15,90
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,755421-14,51
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON0,853097-14,34
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,619297-13,59
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,708045-6,65
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,286751-6,56
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,373245-5,95
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,806959-5,80
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,133669-5,79
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,120584-5,76
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,947782-5,76
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,604339-5,74
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,648687-5,70
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,227393-5,67

 

 

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Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
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ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
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