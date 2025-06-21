Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,17 değer kaybederek 9.203,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.092,69 ve en yüksek 9.434,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 0,64 artışla 11.991,89 puan ve teknoloji endeksi yüzde 1,42 yükselişle 20.372,66 puan olurken, hizmetler endeksi ise yüzde 2,42 azalışla 9.328,87 puan ve mali endeksi yüzde 0,57 düşüşle 11.443,50 puan oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,94 ile Enerya Enerji oldu.

Enerya Enerjiyi yüzde 12,66 ile Pasifik Eurasia Lojistik, yüzde 11,79 ile Şekerbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,13 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 9,43 ile Ege Endüstri ve yüzde 8,96 ile MLP Sağlık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 667 milyar 128 milyon lirayla ASELSAN, 484 milyar 260 milyon lirayla Garanti BBVA ve 370 milyar 241 milyon lirayla Koç Holding oldu.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,24 azalışla 4.296,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,25 değer kaybıyla 29.033,00 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,58 yükselişle 39,6680 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,46 artışla 45,7470 lira oldu.

Geçen hafta 53,5300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,07 kazançla 53,5700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 düşüşle 48,6000 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.350,00 4.296,00 -1,24 44,40 Cumhuriyet 20.180,00 29.400,00 29.033,00 -1,25 43,87 ABD Doları 35,3580 39,4380 39,6680 0,58 12,19 Euro 36,7510 45,5370 45,7470 0,46 24,48 İngiliz Sterlini 44,3080 53,5300 53,5700 0,07 20,90 İsviçre Frangı 39,0410 48,6320 48,6000 -0,07

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,06 azalışla "Hisse Senedi Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,84 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,30 azalışla "Hisse Senedi"nde görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -0,67 1025 724 Borsa Yatırım Fonları -2,98 2 22 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 81 0 Fon Sepeti Fonları -0,08 37 43 Hisse Senedi Fonları -4,06 5 154 Karma ve Değişken Fonlar -1,22 41 113 Katılım Fonları 0,04 56 16 Kıymetli Maden Fonları 0,37 17 2 Para Piyasası Fonları 0,86 68 0 Serbest Fon -0,41 720 396 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları -1,24 138 257 Başlangıç Fonları 0,84 10 0 Borçlanma Araçları 0,47 42 3 Değişken -2,01 28 115 Devlet Katkısı -1,93 0 12 Endeks -3,06 0 5 Fon Sepeti Fonu -0,74 6 14 Hisse Senedi -4,30 0 33 Karma -1,15 0 9 Katılım -0,64 10 26 Kıymetli Madenler 0,64 14 1 OKS Katılım 0,23 12 12 OKS Standart -0,54 0 10 Para Piyasası 0,84 13 0 Standart -1,06 1 12 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,33 1 2

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 37,86 ile Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,565382 37,86 INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,321768 37,43 PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,516799 34,86 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,101761 31,44 DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,915241 24,49 MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,230002 23,68 PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,603489 20,72 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,818158 19,64 HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,970782 18,71 TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 0,517934 13,67 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,060497 2,04 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011553 1,99 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,260947 1,24 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,561858 1,22 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,293726 1,17 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,477545 1,09 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,094787 0,96 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,261171 0,96 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,257689 0,95 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,175941 0,93

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 29,15 ile Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

NN Hayat ve Emeklilik AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,65'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: