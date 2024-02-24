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  • Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? (24 Şubat)

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? (24 Şubat)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,34, dolar/TL yüzde 0,85, avro/TL yüzde 1,74, altının gram fiyatı yüzde 1,91 artış kaydetti.

24 Şubat 2024 | 09:24
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? (24 Şubat)

BIST 100 endeksi, en düşük 9.173,27 ve en yüksek 9.416,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,34 değer kazanarak 9.374,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 artışla 2 bin 27 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,92 artarak 13 bin 623 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 221 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 335 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,85 değer kazanarak 31,0920 liraya, avro yüzde 1,74 artışla 33,7050 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,27 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,97 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

 

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