Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket (23-27 Haziran temettü takvimi)

Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909. Üçüncü taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.