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Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket (23-27 Haziran temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itirabıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket bulunuyor.

21 Haziran 2025 | 10:55
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket (23-27 Haziran temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla 23-27 Haziran haftası temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 7 şirket bulunuyor.

 

 

1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909. Üçüncü taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.

2 ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)

Pay başına brüt 0,2909259 TL, net 0,2472870 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.

3 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)

Şirket pay başına brüt 0,2148206 TL, net 0,1825975 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran olarak duyurulmuştu. 

4 ŞEKERBANK T.A.Ş. (SEK, SKBNK)

ŞEKERBANK T.A.Ş. (SEK, SKBNK)

Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran.

5 ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

Brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.

6 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

Şirket 4 taksit halinde toplamda net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Net 0,80 TL olan üçüncü taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 27 Haziran

 

7 TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

Pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.
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Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
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