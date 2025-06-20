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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme var. İşte o şirketler

20 Haziran 2025 | 10:11
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

ATATP.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,699205 TL Teorik Fiyat: 74,701 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,8181818 TL Teorik Fiyat: 86,782 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP)
Pay başına brüt 0,6992050 TL, net 0,5943242 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 24 Haziran.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)
2 eşit taksit halinde pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit 1,5454545 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 24 Haziran.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
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