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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında kar payı dağıtı nedeniyle düzeltme var.

23 Haziran 2025 | 10:09
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2492835 TL Teorik Fiyat: 22,931 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
ULUFA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2909259 TL Teorik Fiyat: 3,469 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909 TL. Üçüncü taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)
Pay başına brüt 0,2909259 TL, net 0,2472870 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.

 

 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
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