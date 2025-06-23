Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2492835 TL Teorik Fiyat: 22,931 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

ULUFA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2909259 TL Teorik Fiyat: 3,469 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909 TL. Üçüncü taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)

Pay başına brüt 0,2909259 TL, net 0,2472870 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.