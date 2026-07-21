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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün 3 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 3 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) ve Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,0821255 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 180,503 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

• Pay Başına Brüt Temettü: 1,8049898 TL
• Pay Başına Net Temettü: 1,5342413 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 270,695 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) paylarının fiyatında, kar payından bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)

%20 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,3083 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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