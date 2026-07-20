Borsa İstanbul günü pozitif kapattı: Yatırımcının gözü TCMB'ye çevrildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,64 değer kazanarak 14.070,98 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin etkileri sürerken Avrupa borsaları satış baskısı altında kalırken, Borsa İstanbul pozitif görünümünü korudu. Piyasalarda gözler şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul Avrupa'dan pozitif ayrıştı

BIST 100 endeksi günü 89,93 puanlık yükselişle tamamlarken, toplam işlem hacmi 186,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Avrupa borsalarının negatif seyir izlediği işlem gününde Borsa İstanbul'un yükselişle kapanması dikkat çekti. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışı risk iştahını etkilemeye devam ederken, yurt içi piyasalar görece güçlü görünüm sergiledi.

Sektörlerde ayrışma yaşandı

Günün en dikkat çeken hareketlerinden biri sektör endekslerinde görüldü. Kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 4,40 ile günün en fazla kazandıranı oldu. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 9,13'lük düşüşle en fazla değer kaybeden sektör olarak öne çıktı. Öte yandan holding endeksi yüzde 1,48 yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 1,51 geriledi.

Gözler TCMB'nin Faiz Kararında

Piyasalarda en önemli gündem maddelerinden biri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı olacak.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ortak beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oluştu. Faiz kararının piyasaların kısa vadeli yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

Analistler kritik seviyeleri açıkladı

Analistlere göre yurt içinde veri gündemi sakin geçerken, küresel tarafta İngiltere'de açıklanacak 3 aylık işsizlik oranı ile Almanya ve Euro Bölgesi'nde yayımlanacak ZEW Ekonomik Güven Endeksi yakından takip edilecek.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde, 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasaların yönünde hem küresel jeopolitik gelişmeler hem de merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlar belirleyici olmayı sürdürüyor.