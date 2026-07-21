Atıl arazilerin kaderini değiştirdi

Kendisine ait olmayan yüzlerce dönümlük arazide gönüllü olarak bahçeler kurduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Kendime ait olmayan yüzlerce dönüm arazide dut bahçeleri oluşturduk. Hiç kimse sorgulamadan bahçelerini bana emanet etti. Çok modern dut bahçeleri kurduk. Bu işe başladıktan sonra eğitim verdiğim ailelerin dedeleri, babaları ve boş vakti olan insanlar gönüllü olarak koşa koşa yardıma geldi. Haklarını ödeyemem. Onlar benim yol arkadaşım oldu. Bunları yaparken hiçbir beklentim olmadı. Ne bahçe sahiplerinden maddi destek aldım, ne de herhangi bir kamu kurumundan. Ülkeme borcumu ödemem gerektiğine inandım. Bu nedenle bu bahçeleri oluşturdum. Mutluluğun en güzelini yaşayan insanlardan biriyim."