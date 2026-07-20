Avrupa borsalarında dalgalı seyir: İran gerilimi piyasaları baskılıyor

Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin yeniden yükseldiği haftaya karışık bir görünümle başladı. ABD ile İran arasında artan gerilim küresel risk iştahını baskılarken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta açıklayacağı para politikası kararına odaklandı. Bölge endekslerinde sınırlı hareketler görülürken, Almanya ve Fransa günü yükselişle tamamladı. İngiltere ve İtalya'da ise kayıplar yaşandı.

İran gerilimi Avrupa piyasalarını baskıladı

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel piyasalarda temkinli havanın güçlenmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin yeniden ön plana çıkmasıyla yatırımcılar riskli varlıklarda daha seçici davranırken, Avrupa borsalarında yön arayışı dikkat çekti. Stoxx Europe 600 Endeksi günü yüzde 0,3 düşüşle 639,6 puandan tamamladı.

Ülke endekslerinde karışık görünüm sürdü

Avrupa'nın önde gelen borsalarında farklı yönlerde hareketler yaşandı. Almanya DAX 40 Endeksi yüzde 0,06 yükselerek 24.846,69 puana çıktı. Fransa CAC 40 Endeksi yüzde 0,02 artışla 8.340,11 puana ulaştı. İngiltere FTSE 100 Endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 10.524,76 puana indi. İtalya FTSE MIB 30 Endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti. Öte yandan euro/dolar paritesi TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,141 seviyesinde işlem gördü.

ECB’nin faiz kararı bekleniyor

Piyasaların odağındaki en önemli başlıklardan biri de Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı oldu. Yatırımcılar, ECB'nin enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin vereceği mesajların yılın geri kalanındaki para politikası beklentilerini şekillendirmesini bekliyor.

İngiltere'de yeni başbakan dönemi başladı

İngiltere siyasetinde yaşanan değişim de piyasalar tarafından yakından takip edildi. Keir Starmer'ın istifasının ardından İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. Burnham'ın özellikle ekonomi ve kamu maliyesine ilişkin vereceği mesajların önümüzdeki dönemde İngiliz piyasalarının seyrinde etkili olması bekleniyor.

Almanya'dan enflasyon cephesinde olumlu veri

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da açıklanan üretici fiyatları yatırımcıların gündemindeydi. Haziran ayında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan veri, üretici maliyetlerindeki baskının sınırlı kaldığına işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde de etkili oldu.