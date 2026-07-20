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Ay sonuna kadar 7 şirket temettü dağıtacak (20-31 Temmuz) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da Temmuz ayının son günlerine girilirken, yatırımcıların gözü nakit temettü ödemelerinde olacak. Ay sonuna kadar 7 şirket temettü ödemesi yapacak.

Ekonomist
Ekonomist
Ay sonuna kadar 7 şirket temettü dağıtacak (20-31 Temmuz) | Temettü takvimi

Temmuz 2026’nın geri kalanında (20-31 Temmuz) Borsa İstanbul’da (BİST) nakit kâr payı (temettü) dağıtacak şirketler ve hisse başına net ödeme miktarları şu şekilde:

1 Katılımevim (KTLEV)

Katılımevim (KTLEV)

Hak Kullanım Tarihi: 21 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,08 TL

2 TAV Havalimanları (TAVHL)

TAV Havalimanları (TAVHL)

Hak Kullanım Tarihi: 21 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 1,53 TL

3 GrainTurk Holding (GRTHO)

GrainTurk Holding (GRTHO)

Hak Kullanım Tarihi: 22 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,38 TL

 

4 Mercan Kimya (MERCN)

Mercan Kimya (MERCN)

Hak Kullanım Tarihi: 28 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,18 TL

5 Osmanlı Yatırım (OSMEN)

Osmanlı Yatırım (OSMEN)

Hak Kullanım Tarihi: 29 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,04 TL

6 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

Hak Kullanım Tarihi 29 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü 0,10 TL

7 Mopaş Marketçilik (MOPAS)

Mopaş Marketçilik (MOPAS)

Hak Kullanım Tarihi 31 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü 0,23 TL
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