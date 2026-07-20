Ay sonuna kadar 7 şirket temettü dağıtacak (20-31 Temmuz) | Temettü takvimi

Temmuz 2026’nın geri kalanında (20-31 Temmuz) Borsa İstanbul’da (BİST) nakit kâr payı (temettü) dağıtacak şirketler ve hisse başına net ödeme miktarları şu şekilde: 

Katılımevim (KTLEV)
Hak Kullanım Tarihi: 21 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,08 TL 

TAV Havalimanları (TAVHL)
Hak Kullanım Tarihi: 21 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 1,53 TL 

GrainTurk Holding (GRTHO)
Hak Kullanım Tarihi: 22 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,38 TL &nbsp; 

Mercan Kimya (MERCN)
Hak Kullanım Tarihi: 28 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,18 TL 

Osmanlı Yatırım (OSMEN)
Hak Kullanım Tarihi: 29 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,04 TL 

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)
Hak Kullanım Tarihi 29 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü 0,10 TL 

Mopaş Marketçilik (MOPAS)
Hak Kullanım Tarihi 31 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü 0,23 TL