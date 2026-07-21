İstanbullular bu tarihlere dikkat! Valilikten sağanak ve poyraz uyarısı

İstanbul yağışlı havanın etkisi altını giriyor. İstanbul Valiliği, kent genelinde çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Valiliğin açıklamasında, 23-26 Temmuz tarihleri arasında yağışların etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Ayrıca, perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği de eklendi.

Çarşamba gününden itibaren etkili olacak

Yağışların Çarşamba günü özellikle akşam saatlerinde il genelinde etkili olacağı kaydedildi:

"22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir."

"Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar belirgin şekilde azalacak"

Öte yandan, etkili sağanak yağışların pazar gününe kadar sürebileceğinin altı çizilirken, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği ifade edildi:

"23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir.

Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. ⚠️🌊💨 Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.