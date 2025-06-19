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Bugün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (19 Haziran)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirketten bugün KAP'a açıklamalar geldi. İşte o şirketler:

19 Haziran 2025 | 21:43
Bugün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (19 Haziran)

ASTOR ENERJİ (ASTOR)
Şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını KAP'a bildirdi. Pay başına brüt 1,5120876 TL, net 1,2852744 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos 2025.

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE)
Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını KAP'a bildirdi. Şirket pay başına brüt 0,050 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli olmadı.

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Şirket temettü tarihini duyurdu. Pay başına brüt 0,12 TL, net 0,1020 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Temmuz, ödeme tarihi 17 Temmuz

 

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İLERİ
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