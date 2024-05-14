Bugün hisse fiyatlarında düzeltme olan 3 şirket

Borsa İstanbul’dan bu sabah yapılan açıklamaya göre bedelsiz sermaye artışı ve temettü nedeniyle fiyatlarında düzeltme olan 3 şirket şöyle:

ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,25 TL Teorik Fiyat: 37,31 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Pay Başına Brüt Temettü: 1,25 TL Teorik Fiyat: 37,31 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GARFA.E %400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 33,58 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

%400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 33,58 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) PGSUS.E %388,75995 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 201,121 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

SPK'dan Pegasus ve Garanti Faktoring'in bedelsiz sermaye artışına onay gelmişti. Enka ise pay başına brüt 1,2500000 TL, net 1,1462001 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs 2024 yani bugün. Ödeme tarihi ise 16 Mayıs 2024.